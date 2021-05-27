Bloomberg'e konuşan AK Partili yetkili: Partide çoğunluk soruşturma istiyor

Amerikan haber kuruluşu Bloomberg'e isim vermeden konuşan üst düzey bir AK Partili yetkili, parti içindeki çoğunluğun, MHP'yle bağlara zarar verse bile Peker'in iddiaları hakkında derinlemesine bir soruşturma istediğini söyledi.

AK Parti içinde birçok ismin, hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in iddialarından ve MHP ile koalisyondan rahatsız olduğu', 'MHP'yle bağlara zarar verse bile' suçlamalar konusunda soruşturma açılmasını istediği iddia edildi.

Amerikan haber kuruluşu Bloomberg'e isim vermeden konuşan üst düzey bir AK Partili yetkili, parti içindeki çoğunluğun soruşturmadan yana olduğunu söyledi.

Dramatic corruption allegations from a fugitive mafia boss could further dent Erdogan's flagging popularity https://t.co/Jq2RgoIOEA — Bloomberg (@business) May 27, 2021

​

'Muhalefetten taleplerine sessizce katıldılar'

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Peker'in videolarındaki iddiaların anlatıldığı haberde 'AK Parti'den isimlerin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinden diğer kişiler hakkındaki suçlamaların derinlemesine incelemesi konusunda muhalefetten gelen taleplere sessizce katıldıkları' öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan ama 'parti içi siyaset hakkında doğrudan bilgisi olduğu' belirtilen üst düzey bir yetkili ise 'AK Parti'nin yönetici kadrolarında önde gelen isimlerin birçoğunun mevcut koalisyondan rahatsız olduğunu' söyledi.

Yetkili, 'Soylu'nun ana savunucusu olan MHP'yle bağlara zarar verse bile, çoğunluğun derinlemesine bir soruşturma istediğini' öne sürdü.