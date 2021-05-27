Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve UNICEF, Sputnik V aşısının tedariki konusunda anlaştı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Sputnik V aşısından 220 milyon dozun tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fondan yapılan açıklamaya göre RDIF ile UNICEF arasında, Rusya’nın koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 220 milyon dozun tedariki konusunda anlaşma imzaladı.

Açıklamada, “UNICEF ile Sputnik V aşısı ile ilgili yapılan anlaşma, aşıya erişimin genişlemesini ve dünya çapında aşı talebinin karşılanmasını mümkün kılacak. UNICEF’e teslimatlar, aşının DSÖ tarafından acil durum koşullarında satın alınması tavsiye edilen ürünler listesine eklenmesinin ardından mümkün olacak” ifadelerine yer verildi.