Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız

Bahçeli, "Sokak dedikodularına bel bağlayan, sosyal medya fitnelerini geçim kapısı gören, suç ve terör örgütlerinin şantajlarından bayağı şekilde medet uman zillet ittifakı milletimizin engin feraset ve gıpta edilecek irfanı karşısında asla tutunamayacaktır" ifadelerini kullandı.

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