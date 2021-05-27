İçişleri Bakanı Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu Meclis'te "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda konuştu. Soyu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Bu ülkeyi başka noktaya getirmeye çalışıyorlardı. Bu ülkeyi terörün vesayeti altında devam ettirmeyi düşünüyorlardı. İzin vermedik. Bunlar uluslararası projeleri. Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin."