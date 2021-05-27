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    Ertuğrul Özkök

    Ertuğrul Özkök: Erdoğan Türkiye çapında değil dünya çapında bir lider

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    Gazeteci Adem Metan’ın yayınlanan sorularını yanıtlayan Ertuğrul Özkök Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye çapında değil dünya çapında bir lider' olduğunu söyledi.

    Gazeteci Ertuğrul Özkök, Adem Metan’ın YouTube kanalı için verdiği röportajda Metan'ın 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini nasıl buluyorsunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

    “Bana göre Atatürk’ten sonra gelmiş, liderlik vasıflarına sahip büyük bir lider. Çok eleştirdiğim tarafı var o ayrı bir şey ama liderlik vasıflarına sahip olma bakımından bence Recep Tayyip Erdoğan Türkiye çapında değil dünya çapında bir lider. Takdir ettiğim bir tarafı var, birlikte çalıştığı insanlar bakımından sorumlulukları yüklenmesini biliyor, o bakımdan söyleyecek bir şey yok.”

    'Muhalefetin yerinde olsam Sedat Peker konusunda medet ummam'

    "İllegal telefon dinleme mağdurlarından biriyim. Dünyadaki bütün telefon konuşmalarını bir anda yayınlasanız bu dünyada kimse kimsenin yüzüne bakamaz. Bir tarafta bir organize suç örgütü, ben demiyorum bunu Türkiye’nin yetkili insanları diyor, bir tarafta seçilmiş hükümet, seçilmiş insanlar var. Ben tartışmanın bunun üzerinden yapılmasını doğru bulmuyorum. Ben muhalefetin yerinde olsam bundan medet ummam. Çünkü bu insan yarın bir gün de çıkar 'Ey Kılıçdaroğlu' der."

    '2 milyon kaset satan Tarkan ile ilgili bir şey yazmak gayri ciddi oluyor'

    Metan’ın 'Türkiye gündemiyle ilgili yazılarınızı bir kenara bırakıp müzik, kişisel gelişim, renkli hayatlar gibi bir geçişi nasıl sağladınız?' sorusu üzerine Özkök şu yanıtı verdi:

    “Aslında bu bir geçiş değil ben çocukluğumdan beri böyleyim; herkes unuttu ama ben Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmenliğine başladığımda ilk yazı şöhretimi siyasetten daha çok, Özal ile ilişkilerim vardı oradan çok güzel şeyler yazıyordum. Ama ben Türkiye’de; Tarkan, Yıldız Tilbe, rahmetli Harun Kolçak, Kenan Doğulu, Burak Kut gibi isimleri ilk yazan insanım. Türk popunun yükseldiğini ilk yazan insanım. O zamanlar beni eleştirdiler, ben Tarkan’ı falan yazıyorum diye beni eleştirdiler şöyle bir yazı çıktı: “Koskoca Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Tarkan’ı mı yazar?” dediler. 4 kişinin okuduğu hiç kimsenin adını bilmediği bir siyasetçinin söylediklerini yazmak ciddi bir şey oluyor; 2 milyon kaset satan Tarkan ile ilgili bir şey yazmak gayri ciddi oluyor.”

     

    Etiketler:
    Röportaj, Sedat Peker, Recep Tayyip Erdoğan, Ertuğrul Özkök, Adem Metan
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