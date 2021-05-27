Kayıt
19:04 27 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

    Muhalefetin Ruhsar Pekcan hakkındaki önerisi TBMM'de tekrar reddedildi

    © AA / Muhammed Yaylalı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 712
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1043636840_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_c1249ab9025ea286c9358388b57f18aa.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105271044598935-muhalefetin-ruhsar-pekcan-hakkindaki-onerisi-tbmmde-tekrar-reddedildi/

    Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevini kötüye kullandığı hakkında muhalefet partilerinin TBMM Genel Kurulu'nda verdiği öneri, geçen hafta verilmesinin ardından tekrar reddedildi. Muhalefetin diğer önerileri de Genel Kurul'da yapılan oylamalarla kabul görmedi.

    TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

    Partisinin, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevini kötüye kullandığıyla ilgili iddiaların araştırılması hakkında verdiği önergenin bugün ele alınmasına dair grup önerisi ile ilgili söz alan İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ruhsar Pekcan'ın, eşine ait şirket ile ilgili ticaretinin kanunen yasak olduğunu ileri sürdü.

    'Bu vebal hem AK Parti'nin hem de MHP'nin boynunda kalır'

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
    © AA
    CHP'den Ruhsar Pekcan hamlesi: Araştırma komisyonu kurulmasını talep ettiler
    Bu ticaretin nüfuz ticareti olarak adlandırıldığını savunan Tanal, "Eski Bakan çıkıp diyor ki 'Evet ben bu sözleşmeyi yaptım, bu malı da bakanlığa satın aldım' diyor. Böylece suçu ikrar ediyor. Bu nüfuzunu kullandığını ortaya koyuyor. Soruşturma açılması için Millet İttifakı olarak bizim oylarımız yetmiyor. Eğer soruşturma izni verilmezse bu vebal hem AK Parti'nin hem de MHP'nin boynunda kalır" diye konuştu.

    İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kamuda denetimsiz alanların oluşturulduğunun yoğun şekilde görüldüğünü ileri sürdü.

    Bu uygulamaların derhal ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Öztürk, "Kamu kurumlarının çok azının denetlenebilmesi ne yazık ki ülkemizin normali haline dönüştürülmüştür. Konunun özelinde eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kendisi ve eşinin ortağı olduğu firmaya ticari çıkar sağlamıştır. Kamu yönetiminde güçlü denetim şarttır" dedi.

    HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç da eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili iddialar konusunda AK Parti'nin neden sessiz olduğunu merak ettiğini söyledi.

    'Bakanımızı itibarsızlaştırmaya çalışmak farklı amaçlara hizmet ediyor'

    AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesi olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü olduğunu, darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygıyla yad ettiğini söyledi.

    Artık eski Türkiye'nin olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, millet iradesinin yok sayıldığı vesayet odaklarına karşı mücadele eden bir ülke haline gelindiğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımız sayesinde darbelere ve darbecilere geçit vermeyen bir ülke haline geldik" dedi.

    Çelik, Ticaret Bakanlığı'nın Kovid-19 salgınının başladığı günden itibaren halkın sağlığının korunması noktasında gerekli tüm önlemleri aldığını anlattı.

    © AA
    Elitaş’tan Ruhsar Pekcan açıklaması: Dezenfektan fiyatlarını o günkü şartlarda değerlendirmek gerekir
    Eski Ticaret Bakanı Pekcan'ın salgın sürecinde Türkiye'de gerekli olan koruyucu malzemelerin temini konusunda canla başla çalıştığının altını çizen Çelik, "Bakanımızı itibarsızlaştırmaya çalışmanın farklı amaçlara hizmet ettiğini düşünmekteyim. Bununla ilgili elinde bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin konuyu yargıya taşımaları gerekmektedir" diye konuştu.

    Görüşmelerin ardından yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

    HDP'nin 'Cinsiyet eşitsizliği', İYİ Parti'nin 'Rize ilinde yaşanan işsizliğin nedenleri'nin araştırılması önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerileri de kabul edilmedi.

    Daha sonra dün görüşmeleri tamamlanan bazı uluslararası anlaşmaların oylamasına geçildi.

    Etiketler:
    Araştırma, Ret, Yolsuzluk, AKP, TBMM, önerge, Meclis, öneri, Ticaret Bakanlığı, Ruhsar Pekcan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında: 'Türkiye'ye futbolcu olmak için gelmiştim'
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi rekor kırdı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet