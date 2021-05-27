Sedat Peker'in adına kripto para çıkarıldı

Sedat Peker'in adına kripto para çıkarıldığı bildirildi. 'Sedat Peker Token' ismiyle ve 'SedatPeker' kısaltmasıyla dün gece yarısı çıkarılan para, 'meme token' kategorisinde yer alıyor.

Oda TV'de yer alan habere göre girişimin Telegram sayfasında yaklaşık bine yakın kişi bulunuyor. Genelde şaka ve eğlence üzerine oluşturulun Meme coinler, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Dogecoin paylaşımları ile popülerlik kazanmıştı.