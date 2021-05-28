Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı: Çocuk evlilikleri hiçbir şekilde kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, “Kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu yönünde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mesajları çok açık ve nettir” dedi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerini Araştırma Komisyonu önceki gün Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’yı dinledi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Martı, komisyona Diyanet’in çalışmalarını şöyle anlattı:

Kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu yönünde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mesajları çok açık ve nettir. Bir kız çocuğunun kendi rızası ve ehliyeti olacak yaşa gelmeden, kanuni olarak da toplumsal olarak da evlilik sorumluluğunu alacak yaşa gelmeden evlendirilmesinin kesinlikle kabul edilemeyeceği hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler var.

'Ayrımcılık İslam'a aykırı'

'Kadına 'Görünmez ol, hizmet et' denemez'

15 hutbe, 8 bin vaaz

Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet İşleri’nin kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi konusundaki faaliyetlerini de şöyle anlattı:

“Hutbelerin içinde ‘kadına yönelik şiddetle mücadele’ ifadeleri hep yer alır. Ancak özellikle bu konu için hazırlanan 2017 yılında 2, 2018 yılında 5, 2019 yılında 5, 2020 yılında 3 hutbe okutulmuştur. Çalışma hayatı ve kadın, aile içi şiddet, kız çocuklarının eğitimi ve küçük yaşta evlendirmeler konusunda 2017-2020 yılları arasında toplam 8 bin 223 vaaz verilmiştir. Er, erbaşlar gibi, polis ve bekçiler gibi grupların, kadına yönelik şiddet olduğunda müdahale etme yetisine, yeteneğine ve bilincine kavuşmaları adına, bu konunun dinle doğru bağını kurabilmek adına Diyanet İşleri Başkanlığı eğitimlerine katılmalarını önemsiyoruz.”