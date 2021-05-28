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    Korkut Eken anlattı: Atilla Peker'i Kıbrıs'a neden götürdü?

    Sözcü
    Türkiye
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    Emekli Yarbay Korkut Eken, Atilla Peker'i Kıbrıs'a götürme gerekçesini "Orada PKK ile bir çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre devlet görevlisi yerine ‘eleman' kullanılıyordu" diye anlattı.

    Emekli Yarbay Korkut Eken, hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in kendisiyle ilgili iddialarına dair konuştu.

    Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Eken'in sözlerini aktardığı yazısında "Özel Harekat polislerini eğiten Korkut Eken'e, anlatımına göre Mehmet Ağar tarafından KKTC'ye PKK sızmaları ve örgütün gizli evleri konusunda araştırma görevi verilmişti. KKTC'ye giderken yanında Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker bulunuyordu. Bunu hem Eken, hem de Peker doğruladı" ifadesini kullandı.

    "Peker kardeşler, gidiş amacının gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek olduğunu söylerken, Eken ise bunun asla doğru olmadığını; namusu ve şerefi üzerine yemin ederek doğru olmadığını belirtti. Peki, neden devlet görevlisi değil de Peker götürüldü?" diyen Öztürk, Eken'in bu soruya şu yanıtı verdiğini aktardı: 

    • "Orada PKK ile bir çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre devlet görevlisi yerine 'eleman' kullanılıyordu. Tabii aslolan devletin kendi elemanlarını kullanmasıdır. Şimdi aslan gibi arkadaşlar bu işleri yapıyor. Şu anda MİT'in yurtdışı operasyonlarını izliyorum, çok büyük başarılar elde ediliyor. Teknik imkanlar çok. Bize para-pul da vermezlerdi. O zaman örtülü ödeneği harcamayıp seneye aktarmak önemliydi.

    'Bakın, siyasiler birbirine arka çıkıyor'

    • Bakın, siyasiler birbirine arka çıkıyor. ‘İçişleri Bakanın yanındayım, arkasındayım' denilip konu kapatılıyor. Peki Korkut Eken'in arkasında kim var? Allah'tan korkulur. Şanımla, şerefimle arkadaşlarımla görevlerimi en başarılı biçimde bitirdim, emekli oldum. Başarısız hiçbir operasyonum olmadı."

    Kundakçı: Lefke bölgesinden terör örgütü mensuplarından sızan unsurları oluyordu

    Gazeteci Celalettin Çetin'in 'Tamburalı Paşa' diye nitelemesi sonrası bu isimle anılan eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı da Eken'in o dönem Kıbrıs'a geldiğini, kendisiyle kısa bir görüşme yaptığını söyledi. Kundakçı, "O günlerde biz Kıbrıs'ta daha çok dış tehditlere karşı hazırlık yapıyorduk. Lefke bölgesinden terör örgütü mensuplarından sızan unsurları oluyordu. Dış tehdit nedeniyle onunla daha fazla uğraşamıyorduk. Korkut Eken, Kıbrıs'a geldi. Kendisiyle kısa bir görüşmem oldu" dedi.

    Öte yandan Eken, konuyla ilgili Hürriyet gazetesine de kısa bir açıklama yaptı. Eken, "Atilla Peker’in Korkut Eken’in yanında ne işi vardı?" sorusunun gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine "Bu konuda söyleyeceğimi söyledim, başka da konuşulacak bir şey yok. Söylenecek bir şey de yok" dedi. 

    Etiketler:
    Eleman, Strateji, devlet, Kıbrıs, Atilla Peker, Korkut Eken
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