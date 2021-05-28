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    Taksim'e yapılan cami

    Taksim'e yapılan cami bugün açılıyor

    © AA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105281044603334-taksime-yapilan-cami-bugun-aciliyor/

    Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan cami, cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

    İstanbul Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yapılacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

    Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu.

    Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, mühendislik açısından da birçok yeni özelliği de barındırıyor.
    © AA
    Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, mühendislik açısından da birçok yeni özelliği de barındırıyor.

    Cami, hemen yanında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı'nda ayrı bir bütünlük oluşturdu.

    Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.

    Minarelerin yüksekliği 61 metre

    2 bin 482 metrekare arsa üzerine yaklaşık 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip caminin inşaatı top-down inşaat yöntemiyle yapıldı.

    Caminin zemin üstü yüksekliği yaklaşık 21 metre. Çapı 28 metre olan ana kubbenin yüksekliği ise 9 metre.
    © AA
    Caminin zemin üstü yüksekliği yaklaşık 21 metre. Çapı 28 metre olan ana kubbenin yüksekliği ise 9 metre.

    Uzunlukları 61 metre olan iki minare ise taşlama.

    Kubbe göbek yazısını Fatiha süslüyor

    Caminin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan'a ait.

    Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri yer alıyor.
    © AA
    Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri yer alıyor.

    Giriş kubbesi göbek yazısında İhlas, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa suresi 103. ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd suresinin 24. ayeti işlendi.

    Caminin iç alanına 6 hat levha bulunuyor. Hat levhalarında Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor.

    Taksim'e yapılan cami için Manisa'da özel olarak dokunan deve tüyü rengi halı serildi.

    Caminin mihrabı 8.5 metre uzunluğunda yapıldı. Mihrabın yüzeyine Esma'ül Hüsna, mihrabın ortasında Kelime-i Tevhid yazıldı. Alt bölümüne ise Cin suresinin 18. ayetinin "Şüphesiz, mescitler yalnız Allah'ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız" şeklindeki Türkçe meali yazıldı.

    Camiye için özel olarak tasarlanan minber ve kürsünün üzerine Esma'ül Hüsna özel olarak işlendi.

    Caminin ana girişi dahil 4 giriş kapısı bulunuyor

    Camiyi 12 metre çapında, yaklaşık 20 metre boyunda 60 ışıklı avize aydınlatacak.

    Caminin 3 katlı otoparkı ise 165 araç kapasitesine sahip.

    • Ana girişiyle birlikte toplamda 4 girişi bulunan caminin ana girişi kapısı çelik olarak yapıldı. Ana kapı 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre eninde.
      Ana girişiyle birlikte toplamda 4 girişi bulunan caminin ana girişi kapısı çelik olarak yapıldı. Ana kapı 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre eninde.
      © AA
    • Ana girişiyle birlikte toplamda 4 girişi bulunan caminin ana girişi kapısı çelik olarak yapıldı. Ana kapı 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre eninde.
      Ana girişiyle birlikte toplamda 4 girişi bulunan caminin ana girişi kapısı çelik olarak yapıldı. Ana kapı 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre eninde.
      © AA
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    © AA
    Ana girişiyle birlikte toplamda 4 girişi bulunan caminin ana girişi kapısı çelik olarak yapıldı. Ana kapı 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre eninde.

     

    Etiketler:
    Cuma namazı, cuma, Cami, İstanbul, Taksim, Recep Tayyip Erdoğan
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