Öz Sağlık-İş taşerondan kadroya geçen işçilerin sorunlarını masaya yatıracak

Sağlık ve sosyal hizmet iş kolunun yetkili sendikası Öz Sağlık-İş, 696 Sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen işçilerin sorunlarını bir çalıştay ile masaya yatıracak.

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, KHK ile kadro alan kamu işçilerinin özellikle tayin-becayiş, zorunlu emeklilik, görev tanımları ve ev tipi çalışma karmaşasının giderilmesi amacıyla konunun akademik bir ortamda, uzman görüşleri ile tartışılmasını istediklerini kaydetti.

Konunun ötelenemeyeceğini söyleyen Sert şunları kaydetti:

“Sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerimizi, KHK’nın ürettiği sorunlardan kurtarmamız gerekiyor. Bu sadece bizim iş kolumuzu ilgilendiren bir konu olmamakla birlikte, KHK ile kadro alan sağlık ve sosyal hizmet işçisi, özellikle pandemi sürecinde çok büyük sıkıntı yaşamaktalar. Bu işçilerin tayin-becayiş hakkı olmadığı için aile bütünlükleri bozuldu, emekliliği hak ettikleri günden bir gün fazla iş yerinde tutulmadıkları için Anayasal eşitsizliğe mahkum oldular. Görev tanımları yapılmadığı için riskli ve sorumluluk içeren işler de dahil her işi yapmak zorunda bırakılıyor, değilse mobbing ile karşılaşıyorlar. ILO Sözleşmelerinde yer alan Ev Tipi Çalışma Modeli ile bizim uygulamalarımız çelişiyor. Ülkemiz tarafından henüz kabul edilmemiş bir sözleşmede yer alan çalışma biçimi ile fiili uygulama arasında farklar bulunuyor. Bunlar gibi pek çok sorunun kaynağına inilerek, uzman gözü ile tartışılması, akademik bir ortamda çözüm yollarının aranması için 'Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Kolu Kamu İşçilerinin Güncel Sorunları' konulu bir çalıştay yapacağız.”

Alanında uzman akademisyenler sorunları tartışacak

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünde de ağırlıkla yer tutması beklenen 696 Sayılı KHK’dan kaynaklanan sorunların başında gelen tayin-becayiş, zorunlu emeklilik, ev tipi çalışma ve görev tanımı konuları, alanında uzman akademisyenler tarafından masaya yatırılacak.

Moderatörlüğünü Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın’ın yapacağı çalıştayda ayrıca yine aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Astarlı ile İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akçakaya da alanlarında sunum yapacaklar.

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın davet edildiği çalıştayda ayrıca sağlık, sosyal hizmet ve üniversite hastanelerinde görev yapan işçi temsilcileri de yaşadıkları sorunları anlatacaklar.

Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından düzenlenecek olan çalıştay 1 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Çalıştayda yapılan sunumlar yayın haline dönüştürülerek Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, milletvekilleri ve siyasi partilere gönderilecek.