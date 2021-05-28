Fatih Altaylı: Aziz Nesin milletin yüzde 70'inde zeka sorunu olduğunu söylemişti, iktidar galiba yüzde 100 zannediyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sedat Peker’in muhalefet partileriyle ilişkili olduğu iddialarına ilişkin, "Aziz Nesin bu milletin yüzde 70'inde zeka sorunu olduğunu söylemişti. Bazıları da kızmıştı. Oysa iktidar sözcüleri bu oranı galiba yüzde 100 zannediyor. Kimse de kızmıyor" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Zeka ve Rabıta' başlıklı bugünkü yazısında, organize suç örgütü kurma iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in iktidar kanadından isimler tarafından öne sürülen 'muhalefet partileriyle yakın olduğu' iddialarına değindi.

© Fotoğraf : YouTube Sedat Peker'in adına kripto para çıkarıldı Sedat Peker ile Hadi Özışık arasında yaptığı görüşmeyi Sedat Peker ifşa etmeden önce duymuş ve gazetecinin adını vermeden açıklamış olmaları. Bu bilgi 'Mafya ile muhalefet' arasındaki rabıtanın delili olarak gösteriliyor. İlginç" yorumunu yaptı.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Sedat Peker’in yıllardır iktidar partisinin söylemleri doğrultusunda hareket ediyor olması, iktidar fikriyatı yönünde mitingler organize ediyor olması, yasal siyasi partilere ve derneklere dahi miting ve toplanma izni verilmiyorken, sabıka kaydı hayli kabarık Sedat Peker’e Türkiye’nin istediği yerinde miting izni veriliyor olması, İslamcı bazı tarikatlarla içli dışlı olması, CHP’ye sürekli sövüyor olması, muhalif aydınları kan banyosu ile tehdit edip hakkında tek bir kovuşturma olmaması herhangi bir şeye işaret etmiyor da. İktidar yanlısı bir gazeteci ile yapmış olduğu muhabbetin CHP’li bir vekilin kulağına gitmiş ve bunun milletvekili tarafından açıklanmış olması 'bağlantıya' işaret ediyor."