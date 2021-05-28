Taksim Camii, cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı

Taksim'de yeri 27 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gösterilen, temeli dört yıl önce atılan Taksim Camii cuma namazının ardından ibadete açıldı. Erdoğan'ın da burada bir açıklama yapması bekleniyor.

Cami açılışında yaşananlar şöyle:

- 14:31 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını gerçekleştiriyor. "Bu güzel eserin inşasına üstlenen Sur Yapı'nın sahiplerine başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Altan Elmas az önce 'Ben Taksim'in çocuğuyum' dedi. Sen buranın çocuğusun da biz başka bir yerin çocuğu değiliz. Ben de Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik.

Milletimize verdiğimiz sözlerden biri de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti. Ancak 28 Şubat süreci ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle o dönem bu sözümüzü yerine yetiremedik. Aynı amaçla başbakan olarak tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk. "

- 14:26 Sur Yapı Başkanı Altan Elmas, burada yaptığı açıklamada "Taksim'in çocuğuyum başkanım. Dedem Erzincan'dan geldi buraya, ben de burada doğdum. Babalarım, amcalarım esnaflık yaptılar. Hep ıslandık burada, güneşin altında yandık. Ama elhamdülillah, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde davamız bugünleri de gördü" dedi.

- 13:42 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'İslam'ın Yeryüzündeki Mührü Camiler ve Fethi İstanbul' başlıklı cuma hutbesini okudu. "Bu ulu mabetten doya doya istifade edeceksiniz inşallah. Gözümüz aydın olsun. Taksim Camii'nin hasretiyle büyüyen, ona olan ihtiyacı ve milletin beklentisini derinden hisseden, emeği geçen herkes için dua ediyorum. Rabbim sizden razı olsun. Aziz kardeşlerim, bugün bir vuslat günündeyiz" diyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Bugün yaşadığımız ikinci büyük sevinç ve heyecan, fetih heyecanıdır. Yarın güzel İstanbulumuzun fetih yıl dönümüdür. İstanbul'un fethi sadece bir şehri almak değildir. İstanbul, peygamber efendimizin müjdesi ve ecdadımızın sevdasıdır. Bu fetih, çağı kapatıp çağı açan yeni bir dönemin başlangıcıdır. Aziz müminler, İslamla müşerref olan ve devraldığı İslam sancağını bir daha bırakmayan aziz milletimizin Allah'ın adını yüceltme gayreti tarih boyunca hiç eksik olmamıştır."

- 13:40 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı.

- 12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye gelişinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve protokol üyelerince karşılandı.

© AA Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı.

- 12:00 Binlerce kişi, Taksim Camii'nde ilk cuma namazı için meydanda toplandı.