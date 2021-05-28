Azerbaycan: Ermenistan ordusu Nahçıvan'daki mevzilere ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun gece saatlerinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki mevzilere ateş açtığını ve bir Azeri askerin yaralandığını açıkladı. Ermeni tarafı, Bakü'nün suçlamasını reddetti.

Bakanlık, "27-28 Mayıs gecesi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek bölgesindeki Aşağı Buzgov kasabası yakınlarında Azerbaycan mevzilerine Ermenistan ordusu tarafından çeşitli yönlerden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Elhan İlham Muradov isimli Azerbaycan askerinin omzundan yaralandı" ifadelerini kullandı.

Yaralı askerin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığını hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydeden bakanlık, Ermenistan tarafına verilen karşılığın ardından bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun tam kontrolü altında olduğunu ifade etti.

Bu arada Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bakü'den gelen açıklamayı reddetti. Bakanlık sözcüsü, "Bu bilgiyi kesinlikle reddediyoruz" dedi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan bu son gelişmeler, geçtiğimiz sonbaharda başlayan şiddetli çatışmaları takiben, Erivan’ın Karabağ’da Ermeni güçlerin denetiminde olan toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesini izliyor.

Ermenistan tarafı, salı günü Azerbaycan'ın sınır bölgesine ateş açtığını, bunun sonucunda bir Ermeni askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Azerbaycan tarafı, bunun bir hata olduğunu söyleyerek kendini savunmuştu.

Dün ise Azerbaycan, ordusunun sınırdaki konuşlanma noktalarına çıkan bir yola mayın döşemeye girişmekle suçladığı altı Ermeni askeri esir almıştı.