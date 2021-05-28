Dardanel, Yunan gıda şirketini satın alıyor

Dardanel, Yunanistan dondurulmuş deniz ürünleri pazarının önde gelen şirketlerinden G. Kallimanis SA’yı banka borçlarını ödeyip almaya karar verdi.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre G. Kallimanis'in bankalara olan 62,3 milyon euro tutarındaki borcunu 6 milyon euroya ödenerek satın almayı, ardından şirketin kendisine devri için Yunan mahkemelerine başvurmayı planlıyor.

Şirket satın alma işlemini Dardanel Greece SA üzerinden yapacak.