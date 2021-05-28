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    Tarlada aşı olan vatandaş

    Sakarya'da çiftçiler koronavirüs aşılarını tarlada oldu

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    Türkiye
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    Sakarya'da şehir merkezine uzak yaşadıkları için yeni tip koronavirüs aşısı olmaya gidemeyen çiftçi ve köylüler, sağlık çalışanlarının özverili çalışması sayesinde tarlalarında aşı oldu.

    Sağlık ekipleri, yüksek kesimlerdeki en ücra yerleşim birimlerine kadar giderek öncelikli olmalarına rağmen aşı olmayanları bilgilendiriyor. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Pamukova ilçesindeki uzak mahallelerde çalışmalarına devam eden aşı ikna ekipleri, halkı çalıştıkları tarla ya da bahçede aşılıyor.

    Sağlık çalışanları, aşılamada yüzde 70-80 oranına ulaştı. Çalışmalarını özverili şekilde sürdüren ekiplere, ayrıca vatandaşları aşı olmaya ikna etmek için belediye başkanı, müftü, imamlar, mahalle büyükleri ve muhtarlar da destek veriyor. Sağlık ocağı ya da hastaneye gitmeden bulundukları yerde de aşı olma imkanına kavuşanlar uygulama sayesinde işlerinden geri kalmıyor.

    'Aşılarını bulundukları yerde oluyorlar'

    Pamukova Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor Büşra Erdem, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla aşı yaptıklarını söyledi. Bahçe ve tarlalarda çalışanlara, hastane veya sağlık ocağına gidemedikleri için bulundukları yerde aşı yaptıklarını aktaran Erdem, "Hedefimiz yer, koşul fark etmeksizin yüzde 100 aşılama yapmak. Çok zor koşullar oluyor. Bizi en çok kar yağdığı zamanlar zorladı. Yüksek kesimlerdeki köylerde internet çekmiyor. Üç telefonla giriş yapmaya çalıştım çünkü sistem giriş yapmadan onay vermiyor. Çok zorlanmıştık ama önceki dönemlere göre sistemi oturttuk" diye konuştu.

    Erdem, çalışma saatlerinin 8.30-17.30 olmasına rağmen gönüllü olarak mesai saatinden sonra da görevine devam ederek gece saatlerine kadar aşılama çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Aşıya köylerde yüksek talep olduğunu dile getiren Erdem, "Öncesinde haber verip köylere geliyoruz, toplu bir şekilde halkımızın aşılarını yapıyoruz. Sağlık ocağı ya da hastane gitmeden aşı oldukları için vatandaşımız çok mutlu, bunu her zaman söylüyorlar. Çok uzak köylerimiz var. Aşılarını bulundukları yerden yaptırdıkları için vatandaşlarımız çok mutlu" dedi.

    Muhtarlık / Ankara
    © Sputnik
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    'Tarlada aşı olanlar çok memnun'

    Kemaliye muhtarı Recep Garip de özellikle yaşlıların uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Garip, uzak yerlerde ikamet edenlerin ilçeye gelip gitmekte sıkıntı çektiğini anlatarak "Tarlada, bağda, bahçede ayağına kadar aşı geldiği için vatandaşımız çok memnun" ifadesini kullandı

    Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Sezai Gür ise ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunduklarını belirterek "Burası ilçeye uzak, ulaşım kısıtlı, işlerimiz nedeniyle de gidemiyoruz. Burada da işlerimiz var. Aşı yaptırmaya gidemiyoruz. Sağ olsunlar ayağımıza kadar geldiler, aşımızı olduk. Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz, bu uygulamadan çok memnunum. Allah razı olsun" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Koronavirüs, Aşı, Bahçe, çiftçiler, Çiftçi, Filyasyon, Sakarya
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