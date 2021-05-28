ABD Başkanı Biden yönetiminden Ankara'ya ilk ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal ile ABD'li mevkidaşı Sherman arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edildiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ise, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün önemini tartıştıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile #ABD’li muhatabı Wendy Sherman başkanlığında dün yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilmiş, bölgesel konularda görüş alışverişi yapılmış, terörizmle mücadelenin önemi vurgulanmıştır. pic.twitter.com/mw7jCSBsYR — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 28, 2021

​

Dışişleri Bakanlığı tarafından, dün Ankara'da gerçekleştirilen Önal ile Sherman görüşmesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Dışişleri: Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edildi

Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile ABD'li muhatabı Wendy Sherman başkanlığında dün yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilmiş, bölgesel konularda görüş alışverişi yapılmış, terörizmle mücadelenin önemi vurgulanmıştır."

Sherman: İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün önemini tartıştık

Sherman, Twitter hesabından görüşmeyle ilgili bir açıklama yaparak, "Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile Afganistan, Suriye ve bölgesel sorunlar hakkında verimli bir görüşme yaptık. Türkiye’nin 4 milyondan fazla mülteciye verdiği sürekli desteği takdir ediyoruz. Ayrıca insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün önemini tartıştık" ifadelerini kullandı.

Productive discussion today in Ankara with Deputy Foreign Minister Onal about Afghanistan, Syria, and regional issues. We appreciate Turkey’s continued support to over 4 million refugees. We also discussed the importance of human rights, democracy, and the rule of law. pic.twitter.com/N520jN5Dqa — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) May 27, 2021

​

Sherman: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi derin hayal kırıklığa neden oldu

Bugün başka bir açıklama yapan Sherman, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinden 'hayak kırıklığı'na uğradıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden aniden çekilmesi derin bir hayal kırıklığa neden oldu. Cinsiyet temelli şiddet küresel çapta artıştayken dünyanın dört bir yanındaki kadınların haklarını desteklemek hepimiz için her zamankinden daha önemli."