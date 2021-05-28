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    'Bence toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız' diyen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan'dan yeni açıklama

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    Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, "Bence toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız" şeklindeki açıklaması için "Yazılacağından haberim yoktu" ifadesini kullandı.

    Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Bence toplum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından rahatsız" ifadesiyle ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuştu.

    Özdemir, Çalışkan ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi şöyle anlattı:

    • "Sitemli bir konuşma oldu. Dedi ki, 'Ben ilk olarak size şunu söyleyeyim, röportaj vermek için bu konuşmayı yapmadım ve de bunların yazılacağından haberdar değildim, yazılacağını bilsem hiç konuşmazdım' dedi. Bize de programa çıkmayacağını söyledi. Off the record bir kaç soru sordum, o da off the record, yani gazeteciyle arasında kalmak kaydıyla, çünkü ondan sizin almadan bunları yayımlayamam. Bana bazı olayları anlattı."

    Muhabir: Kendisi bana 'Konuştuklarımız yazılmasın' şeklinde bir şey söylemedi

    Haberi yapan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Seyhan Avşar ise "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından Mustafa Çalışkan'ın açığa alınacağına dair duyumlar aldım" dedi.

    Avşar, "Çalışkan'ı başta suç örgütü lideri Sedat Peker’e koruma verilmesi konusu ve eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir üzerinden kendisine yöneltilen tüm iddiaları sormak için aradım. İddiaları hatırlatıp bazı sorular yönelttim. Kendisi bana 'Konuştuklarımız yazılmasın' şeklinde bir şey söylemedi. 'Off the record söylüyorum' şeklinde bir uyarıda bulunsaydı elbette ki söylediklerini yazmazdım. Ben gazetecilik refleksi ile aradım işimi yaptım" diye konuştu.

    Etiketler:
    Cumhuriyet gazetesi, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mustafa Çalışkan
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