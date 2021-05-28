Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı açıklandı.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in kurduğu belirtilen suç örgütüne yönelik Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüte yönelik düzenlenen Nisan ayındaki operasyonlarda bazı şüphelilerin adreslerinde bulunamdığı açıklanmıştı.

Saklandıkları adresler tespit edilen firari şahısların yakalanması için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Çanakkale'de bir operasyon daha düzenledi.

Örgüt içinde kilit rol oynayan 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarına da el konuldu.

Daha önceden İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in lideri olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı.