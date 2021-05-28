Mehmet Ağar: Yalıkavak Marina'dan ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel beyan etmiştim

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Bodrum'da bulunan Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulu başkanlığından kovulduğuna dair iddiayla ilgili konuştu.

Sözcü gazetesinden'e açıklamada bulunan Ağar, yeni ameliyat olup hastaneden çıktığını ve İstanbul'da dinlendiğini söyledi. "Benim Bodrum'da ne işim var. Hastaneden yeni çıktım evdeyim" diyen Ağar, şunları söyledi:

"Ben bu olaylar başladığı anda Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak istediğimi ifade ettim. Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana. Bugüne kadar bekletmişlerdi. Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de zamanım da yok."