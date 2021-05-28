Leyla Aydemir davasında ses kaydı ortaya çıktı: 'Ses etme, duyulursa beni öldürürler'

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti davası yeniden başladı. Mahkemeye yeni bir delil sunan avukat Erdoğan Tunç, bir AFAD görevlisinin evin kilerinde Leyla’nın sesini duyduğunu, ancak amca Yusuf Aydemir’in "Ses etme, duyulursa beni öldürürler" dediğini ileri sürdü.

4 yaşındaki Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı için geldikleri Ağrı'da kaybolmuştu. Leyla'ya, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde ölü olarak ulaşılmıştı. Olayın bir cinayet olduğu anlaşılmıştı.

4 yaşındaki Leyla’nın öldürülmesiyle ilgili Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim 2020 tarihinde görülen davada ise, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz 6 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti. Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi.

Sözcü gazetesinden Orhan Bozkurt'un haberine göre dava, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozması sonrası yeniden başladı. Duruşmaya sanıklar eksizsiz katılırken, Leyla'nın annesi Şükran Aydemir, babası Nihat Aydemir katılmadı.

Ailenin avukatı Erdoğan Tunç, duruşmada yeni bir ses kaydına ulaştıklarını söyledi. Avukat Tunç, arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin Leyla'nın sesini duyduğunu, ancak amca Yusuf Aydemir'in "Ses etme, duyulursa beni öldürürler' dediğini ileri sürdü.

Tüm AFAD ekibinin dinlenmesini istedi

Duruşmanın başında dinlenen Tunç, "Elimize gelen ses kaydında arama kurtarma çalışmalarında AFAD çalışanları kendi aralarında konuşurken 'Esmer birinden şüpheleniyoruz' diyorlar. Yapılan değerlendirmede AFAD çalışanı, kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu, bunun üzerine amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına 'Ses etme, duyulursa beni öldürürler’ diyor. Bunu üzerine AFAD ekibinden o kişi ses etmiyor. Biz Leyla’nın avukatı olarak bilgilerin teşhis edilmesini mahkemeden talep ediyoruz" dedi.

Avukat Erdoğan Tunç, o süre içerisinde arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm AFAD ekibinin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Devam eden duruşmada mahkeme başkanına delil olarak sunulan ses kaydı dinlenecek.