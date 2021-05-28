Bugün açılışı yapılan Taksim Camii’nden kareler

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Rahmi Kılıç, bir hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan Dr. Ertan İskender'in durumu hakkında bilgi verdi. Kılıç, "10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Parmaklar bir ortopedist için çok önemli. Bunları kullanamayacak. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay" dedi.