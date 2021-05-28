Bugün açılışı yapılan Taksim Camii’nden kareler

İstanbul Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdığı ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı açılış töreninde cuma namazı sonrası Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan ziyareti öncesi AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan Miçotakis, 'Türkiye ile ilişkileri düzetmek istediklerini, ama provokasyon, yasadışı eylem ve saldırgan söylemden kaçınmanın Ankara'nın yükümlülüğü olduğunu' söyledi.
Montrö bildirisi soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda iki günde 21 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade verdi.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Rahmi Kılıç, bir hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan Dr. Ertan İskender'in durumu hakkında bilgi verdi. Kılıç, "10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Parmaklar bir ortopedist için çok önemli. Bunları kullanamayacak. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay" dedi.
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti davası yeniden başladı. Mahkemeye yeni bir delil sunan avukat Erdoğan Tunç, bir AFAD görevlisinin evin kilerinde Leyla’nın sesini duyduğunu, ancak amca Yusuf Aydemir’in "Ses etme, duyulursa beni öldürürler" dediğini ileri sürdü.
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