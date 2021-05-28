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    Hastanın bıçaklı saldırısına uğramıştı: Doktor Ertan İskender bir daha ameliyat yapamayacak

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    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Rahmi Kılıç, bir hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan Dr. Ertan İskender'in durumu hakkında bilgi verdi. Kılıç, "10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Parmaklar bir ortopedist için çok önemli. Bunları kullanamayacak. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay" dedi.

    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde daha önce tedavi ettiği hastası Bayram N. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Ortopedi Asistanı Dr. Ertan İskender'in hayati tehlikesi devam ediyor. 

    İskender'in sağlık durumuyla ilgili bir araya gelen Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Rahmi Kılıç, doktoru tedavi gördüğü odada ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundular. İskender'in hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, şunları kaydetti:

    • "Dün hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden olay yaşandı hastane içerisinde. Sağlık hizmeti vermekten başka düşüncesi olmayan bir hekim kardeşimize bir hasta tarafından bıçaklı saldırı oldu. Bu saldırı sırasında sırtından ciddi bir yaralanması ve sağ elinde iki parmağında ciddi bir yaralanması oldu hekimimizin.

    'Sağ sırtındaki yaralanmasından dolayı hayati tehlikesi devam ediyor'

    • Parmaklarının bir tanesinde tam bir kesi vardı. 4 buçuk saat süren çok başarılı bir ameliyat sayesinde tekrardan dikildi. Az önce de ziyaret ettik kendisini. Ameliyatta bulunan hocalarımızla da görüştük. 10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Sağ sırtındaki yaralanmasından dolayı hayati tehlikesi devam ediyor. Yaklaşık 14-15 aydır süren pandemi mücadelesinde en önde olan sağlık çalışanları, kendi evlerine ve yakınlarına dahi gidemedi, gidemiyorlar.
    • Sağlık çalışanlarının evlerine böyle hüzünlü haberler göndermek bütün sağlık çalışanlarının moralini bozmuş durumda. İçerideki sağlık çalışanlarımızda ciddi bir moral motivasyon düşüklüğü var."

    'Arkadaşımız, bu hastanın intihar teşebbüsünü engelleyen doktorlardandı'

    Hastane Başhekimi Rahmi Kılıç ise saldırıya uğrayan doktorun meslek hayatının tehlikede olduğunu belirtti. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • "Hasta kronik bir hasta. Daha önce bizde ameliyat olmuş. Ayağında ampütasyon yapılmış. Cerrahi olarak tedavisi uygulanmış. Hasta yara yerine bağlı şikayetleri için gidiyor. Doktor arkadaşlar da hiçbir sıkıntısının olmadığını, daha sonra fizik tedavi alacağını söylüyor. Bıçakladığı doktor arkadaşımız, bu hastanın intihar teşebbüsünü engelleyen doktorlardandı. Ona rağmen bu saldırıyı yaptı. Psikolojik rahatsızlık tedavisi oluyordu, poliklinikte de kontrolleri devam eden biriydi.
    • Doktorumuzun bıçaklanması ileride mesleğini yapmasına da engelleyecek bir durum. Üç senelik bir asistan arkadaşımızdı, yeterli eğitimi almış, ortopedi uzmanı olmaya namzet bir arkadaştı. Çok acı bir şey. Doktor arkadaşlarımızın şevkini kıran bir durum. Gelen hastayla sürekli ilgileniyorlar. Buna rağmen bu başına geliyor. Öğle gelmiş. Akşamı beklemiş. Tasarlanmış bir suç bu. Yeterli cezanın verilmesi gerekiyor. Parmaklar bir ortopedist için çok önemli. Bunları kullanamayacak. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay."
    Etiketler:
    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Rahmi Kılıç, Ankara, Parmak, Doktor, Bıçaklı saldırı, Ertan İskender
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