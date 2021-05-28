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    Dışişleri Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

    ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Yaptırımların kalkması için Türkiye'ye alternatif sunduk

    Twitter/ Wendy Sherman
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    ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Ankara ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin" dedi.

    Washington'dan Ankara'ya Biden yönetiminin ilk üst düzey ziyareti gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Ankara'ya geldi. CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Sherman, 14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Biden görüşmesine değindi. "Bu zirvenin pozitif yönleri vurgulamak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başkan endişeleri dile getirecek. İnsan hakları ve demokrasi konusunda özellikle Türkiye'nin nasıl bir yola gittiği konusundaki endişeleri dile getirecek. Türkiye stratejik bir müttefik ve dünyaca tanınan bir güç. Çok yakından çalışıyoruz. Türkiye ile Afganistan-Libya konularında herkesin küresel kurallara uyması için de birlikte çalışıyoruz, küresel dünya düzeni için de" dedi.

    'S-400'leri almak NATO ittifakında sorun yaratıyor'

    "Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin" diyen Amerikan Bakan Yardımcısı, şunları kaydetti:

    "S-400'leri almak NATO ittifakında sorun yaratıyor. Alternatif sunduk, tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik detay bir konu değil, siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük, bu Türkiye'nin kararı olacak."

    'YPG ile ilişkinin tek amacı IŞİD'i yenmek'

    Sherman, "Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ilişkisinin tek amacı IŞİD'i yenmek" dedi.

    Suriye'deki son seçimi ve önümüzdeki dönem beklentilerini anlatan Sherman, "Göstermelik seçim olmuyor. Şunu ifade ettik, bu konuda Rusların diyaloga girme niyeti olmadı. Demokratik seçimler için ama böyle olması Suriye halkının yararına" diye konuştu.

    'Yatırım için iş insanları öngörülebilirlik arıyor'

    Ekonomik ilişkilere de değinen Sherman, Washington'dan Türkiye'ye bakışı anlattı. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü vurgusu yapan Sherman, "Herkes büyük bir potansiyelden bahsediyor işbirliği için ama iş insanları öngörülebilirlik arıyorlar. Bu tarz endişeler var bizim aklımızda" ifadelerini kullandı.

    'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanız üzüntü verici'

    Amerikan Dışışleri Bakan Yardımcısı, Washington'dan Ankara'ya bakışı da anlattı. "Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karar verdiğinde bu kadın hakları için çok kötü oldu. Çok üzüldük, bu tarz şeyler endişe yaratıyor" dedi.

    Etiketler:
    Yaptırım, S-400, Türkiye, ABD, Wendy Sherman
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