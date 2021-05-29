Necmettin Kesgin'e verilen 'çocuk pornosu' cezası onandı

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a yönelik sahte senet suçlamalarında bulunan Necmettin Kesgin'in "çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak" suçundan çarptırıldığı 3 yıl hapis cezası kesinleşti.

Daha önce resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, Yavaş’a şantaj yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapse çarptırılan Kesgin’in, 'çocuk pornosu' davasıyla ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'ne yaptığı istinaf başvurusu reddedilerek mahkûmiyet kararı onandı. Karar istinaf savcılığı tarafından da görülerek uygunluğu tescillendi.

Karar metni şöyle:

"İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf kanun yoluna başvurmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelenip görüşüldü. İstinaf başvurusunun reddi nedenlerinin bulunmadığı anlaşılmakla işin esasına geçildi. 5271 Sayılı CMK'nın 280/1-g maddesinde belirtilen hal dışında talebe bağlı olarak duruşma açılması mümkün olmadığından, sanık müdafinin duruşmalı inceleme isteğinin reddine karar verilerek yapılan incelemede;

Vicdani kanının oluştuğu, duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; atılı eylemin sanık tarafından işlendiği ve doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesinin dosyaya uygun olarak takdir edildiği anlaşılmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından sanık müdafinin istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine, kararın bir örneğinin ilk derece mahkemesince istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafiinin tebliğine, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine iadesine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu2nun 286. maddesi uyarınca kesin olarak 28/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."