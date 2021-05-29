Almanya'dan Türk vatandaşları için yeni vize kararı iddiası: Gelişler denetlenecek, ek belge istenecek

Almanya dahil olmak üzere Avrupa Birliği’nin koronavirüs salgını nedeniyle Türklere uyguladığı “vize kısıtlaması” yaklaşık bir yıldır sürerken, durum daha da ciddi bir hal aldı ve Almanya vize şartlarına yenisini ekledi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Almanya, 'Gri pasaport' olayının ardından “Almanya vizesi istemeyen pasaportlarla gelenlerden de geliş nedenini ve kısıtlamalara karşı istisna olan durumu kanıtlayan ek belgeler istenilecek” şartını getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yeşil, Gri ve Siyah” pasaportla vizesiz gelişlerin de artık denetleneceği, sınırlarda da ek belge istenileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, özel pasaportla gelenlerin zaten geçerli mazereti olmadan alınmayacağı vurgulanırken, ‘vizesi olsa bile’ tüm pasaport sahiplerinin geçerli ziyaret nedenlerini önceden sunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Yeni karar göre artık, bir tek cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve milletvekillerinin kullandığı “Kırmızı pasaport” kullananlar, vizesiz ve ek belge istenmeksizin Almanya'ya gidebilecek.

'Gereksiz turistik gezilere karşı uyarıyoruz'

Almanya'nın açıklamasında, “Schengen vize başvuruları yalnızca istisnai durumlarda ve belirli koşullar altında kabul edilecek“ denildi ve üstteki istisnaların yazılı olarak kanıtlanması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Türkiye'nin tamamına gereksiz turistik gezilere karşı uyarıyoruz. Türkiye, salgından ciddi derecede etkilendi. Sayılar azalsa da Türkiye yüksek enfeksiyon riskli ülke olarak konumlandırılmaya devam edilmektedir“ ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, vize randevularının bir yıldır olduğu gibi ancak istisnai durumlarda verilmeye devam edildiği belirtildi. Türk vatandaşlarına ise şu durumlarda vize başvurusu hakkı tanınacağı ifade edildi:

* Ölüm, doğum ve birinci dereceden yakınlarının düğünü gibi durumlar

* Almanya'da fabrika ya da üretim tesislerinde montaj, bakım ve tamir için çağrılan kişiler

* Fuar düzenleyicileri (fuar montaj işçileri değil) ve katılımcıları

* Aile birleşimi vizesi alanlar ve eşiyle birlikte yaşayacak olanlar

* Acil ve gerekli tıbbi durumlar nedeniyle Almanya'ya gidecek olanlar

* TIR şoförleri, denizciler ve uluslar arası nakliyat yapanlar.

Ne olmuştu?

Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43’ü geri dönmedi.

İçişleri Bakanlığı, AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmemesiyle ilgili soruşturmada, vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Kilit'in ismi Yeşilyurt Belediyesi'nin dışında Ordu Korgan Belediyesi'deki Hannover gezisinde de anıldı, organize ettiği iddia edildi.