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    Gözler 1 Haziran'da: 'Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir'

    © AFP 2021 / OZAN KOSE
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    Kontrollü normalleşmenin son günlerine girilirken, 1 Haziran'dan sonra yeni bir yol haritasının izleneceği duyuruldu. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, "Maske zorunluluğu kalkabilir" diyor ancak sadece açık alanlarda.

    Koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem 1 Haziran'dan sonra başlayacak. Şimdi herkesin merak ettiği sorular var. "Maske zorunluluğu kalkar mı?" bu soruların başında geliyor. 

    TRT Haber canlı yayınına katılan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıklamalarda bulundu.

    Karantina süresi uzatıldı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında temaslılar için 10 gün olan karantina süresinin 14 güne çıkarılmasını değerlendiren İlhan, "Karantina süresi aşılananlar ve normal temaslılar için uzatılmış oldu. Bundan sonra bireysel önlemler ön planda olacak. Vatandaşların risklerini en aza indirmek için böyle bir karar alındı" dedi.

    Restoran ve kafeler açılacak mı?

    İşletmelerin yeniden faaliyete geçebileceğine inandığını söyleyen İlhan, bu durumun vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamanın artmasıyla oluşabileceğini şu sözlerle anlattı: 

    "1 haftalık ortalamaya baktığımızda vakalarda yüzde 22-23’lük bir düşüş söz konusu. Normalleşme yaklaşımı kapsamında uyulması gereken kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. İşletmecilerin Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberleri okuması gerektiğini düşünüyorum. Müşteriler arası ne kadar oturma mesafesi olacak vb. şartlara dikkat edilmesi de gerekiyor. İşletmelerin kapalı alanlarında belki kısıtlama devam edebilir çünkü bulaş kapalı alanlarda çok daha hızlı yayılım gösteriyor."

    Yüz yüze eğitim

    Yüz yüze eğitim için Eylül ayını işaret eden İlhan, sonbahara kadar toplumun birçoğunun aşılanabileceğini söylerken, üniversitelerin de güz döneminde yüz yüze eğitime geçmesine inandığını ifade ediyor:

    "Okullarda yaz döneminde kültürel ve sosyal faaliyetlerin olacağı bir dönem olacak. İsteğe göre katılım yapılacak bu faaliyetler çocuklar için çok önemli. Öğretmenlerimizin aşılamasında da önemli bir noktaya kadar geldik. Güz dönemine kadar zaten herkesin aşılanmasını planlıyoruz. Eylül ayında okullarda yüz yüze eğitimin olacağını düşünüyorum. Artık hepimiz bu mücadeleyi öğrendik. Öğrenciler maskelerini takarak eğitimlerine devam edebilirler. Üniversiteler için de aynı durum geçerli."

    "Maske zorunluluğu kalkabilir"

    Necmi İlhan, normalleşme ile birlikte açık havada maske zorunluluğunun kalkabileceğini söyledi. Ancak kapalı alanlarda maske takılmasına devam edilmesini gerektiğinin altını çiziyor:

    "Açık alanlarda, belki 1 Haziran’dan sonra, çok kalabalık olmayan yerlerde maske kullanımı azaltılabilir. Ancak kapalı alanlarda sonbahara kadar maske takmaya kesinlikle devam etmeliyiz. Pazar yerine gittiğimizde mesela maske takmamız gerekiyor. Boş bir caddede işe, okula giden kişiler maske konusunda esnek davranabilir. Mutlaka yanımızda maske olmalı. Toplu taşımalarda maskenin geçerli olacağını düşünüyorum. Aşılamanın belli bir düzeye ulaşması maske konusu için çok önemli. Dünyada koronavirüs bitmeden bu tehdit geçmeyecek. Belki son sokağa çıkma kısıtlamasını yaşadığımız bir hafta sonu olacak. Daha dikkatli olursak normalleşmenin hızlanabileceğini düşünüyorum."

    Etiketler:
    Mustafa Necmi İlhan, Maske, Koronavirüs, kontrollü normalleşme
    Topluluk kurallarıTartışma
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