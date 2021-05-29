Kılıçdaroğlu'ndan referandum çağrısı: Gel kardeşim koyalım sandığı, vatandaşa "Erken seçim istiyor musun?" diye soralım

Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bahariye ve Masko İstasyonları Açılış Töreni'nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir saray iktidarı Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorunlarını çözemez" dedi. Erdoğan'a erken seçim için referandum çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Sedat Peker’den 10 bin dolar alan” bir siyasetçi olduğunu yönündeki iddiasını hatırlatarak, "Kim bu siyasetçi?" diye sordu.

'Erdoğan'ın Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçiyi sorması 'Böyle bir adamın siyasette yeri yoktur' demesi lazım'

T24'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu, "Mafya, bir siyasetçiyi her ay 10 bin dolarla besliyorsa orada ahlak olmaz. İçişleri Bakanı diyor ayda 10 bin dolar rüşvet alıyor diye. Ben merak ediyorum kim bu? Erdoğan kim bu rezil adam diye soruyor mu? Sormuyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi atadığı bakanın söylediği bir siyasetçiye 10 bin dolar rüşvet veriyorlar dediğini duyduğunda ne yapar ahlaklı adamsa çağırır İçişleri Bakanı'nı. Böyle bir adamın siyasette yeri yoktur demesi lazım. Milletvekiliyle parlamentonun derhal harekete geçmesi lazım. Özellikle AK Partiye ve MHP'ye oy veren saygı değer vatandaşlarıma sesleniyor" ifadelerini kullandı.

'Türkiye Cumhuriyeti devletini kirletmeye kimsenin hakkı da yetkisi de yoktur'

CHP lideri devamında da, "10 bin dolar alıyorsa o kişi nereden ve kimlerden besleniyor? O siyasetçi millete mi mafyaya mı hizmet ediyor? Milletin verdiği para belli. Emekliysen aldığın aylık bellidir. Ama onun kat ve kat üzerinde rüşvet veriyorsanız ve o da kabul ediyorsa bunun üzerinde hepimizin durması, hepimizin isyan etmesi lazım. O nedenle kirlilikten arınması lazım. Ahlakın gelmesi lazım. Toplum ahlaklı siyasetçileri değil. TC devletini kirletmeye kimsenin hakkı da yetkisi de yoktur" sözlerini kaydetti.

Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bahariye ve Masko İstasyonları Açılış Töreni #İstanbul https://t.co/Vn2FuGVDQY — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 29, 2021

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