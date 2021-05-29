Minareye yıldırım isabet etti

Ordu'da caminin minaresine yıldırım isabet etti. Cami içinde hasar oluşurken, minareden kopan parçalar park halindeki bir aracı da kullanılmaz hale getirdi.

Olay, öğle namazı öncesinde Ordu’nun Ulubey ilçesindeki Kazancı Camii'nde yaşandı. Bölgedeki gök gürültülü sağanak ile yıldırım düştü.

Yaklaşık 60 yıl önce yapılan Kazancı Camisi’nin minaresine isabet eden yıldırım, 30 metrelik minarenin uç kısmının kopmasına neden oldu.

Minareden düşen parçalar ise önce caminin çatısına, ardından ise cami imam hatibi Resul Çelik’in aracına düştü. Caminin iç kısmında da hasarlar ve çatlaklar oluşurken, araç ise büyük çaplı hasar aldı.