Gümüşhane'de köyler arasında seyahat eden iki vatandaş asfalt yolda yatan bir yılanı fark etti. Yılanı ezmemek için aracını durduran kişiler, aracın camını açarak "Pıst, çık oradan" diye seslendi. Konuşarak 'ikna edemediği' yılana çalıyla müdahale eden şahıs yılanın kaçmasıyla yoluna devam etti.

Gümüşhane merkeze bağlı Akgedik köyü Gümüşlük mahallesinde meydana gelen olayda, Söğütağıl köyü muhtarı Serdar Gün Şişman ve Akgedik köyü muhtarı Saffet Kurtarmış, Akgedik köyünden Gümüşlük Mahallesi istikametine giderken asfalt yolda güneşlenen bir yılanı gördü.

Yolun ortasında yılanı görünce ezmemek için aracını durduran Şişman, hareketsiz gördüğü yılana aracının camını açarak "Pıst, çık oradan" diye seslendi.

Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü: 'Pıst, çık oradan' https://t.co/q2gxUDmGeL pic.twitter.com/DuX1U5sREA — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 29, 2021

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Yılandan tepki gelmeyince "Yılanla konuşuyoruz yine anlamıyor" diyen Şişman, yılanın yaşayıp yaşamadığını anlamak için aracından inerek eline aldığı çubukla aracın sol ön tekerleğinin yanındaki yılanın canlı olup olmadığını kontrol etti.

Bu kez tepki veren yılanın canlı olduğunu anlayan Şişman’ın "Sanki kime diyorum ben, eceline susamış" diyerek çalıyı değdirmesiyle yılan birden irkilerek hızla yoldan uzaklaştı.