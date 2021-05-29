Adana'da orman yangını: 1 gözaltı

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Gökbez Mahallesi Yelgirmez mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor.

Polis, yangınla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığı iddiaya göre kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler bölgede yaptıkları çalışmada, Ahmet A. isminde bir şahsı suçüstü yakaladı.