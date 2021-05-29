İBB Başkanı İmamoğlu: İsrafı bitirdik, kaynağı verimli kullandık, metroların yapımına başladık

Toplam 12 duraklı Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın, Bahariye ve Masko istasyonları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden hattın 2 istasyonunun hizmete alınma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bazı milletvekilleri, partililer ile davetliler katıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haziran 2019'da 233 kilometre olan İstanbul'daki toplam metro hattının 260 kilometreye ulaştığını söyledi.

İmamoğlu, 2024'e kadar 103 kilometre metro inşa edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu hat 13 kilometre. Başakşehir, Küçükçekmece'yi, Bağcılar'ı Bahçelievler'i ve Bakırköy'ü içine alıyor. Günlük 500 bin insanımızı taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu hatla birlikte, İkitelli-Ataköy arasındaki tek yönlü yolculuk süresi, 30 dakikaya inecek. Aynı zamanda sahille buluşabilen de bir hattımız olmuş olacak."

İmamoğlu, Twitter üzerinden de yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İsrafı bitirdik, kaynağı verimli kullandık, metroların yapımına başladık, şimdi teker teker hizmete açıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ataköy-Olimpiyat Metrosu'nun Bahariye ve Masko İstasyonlarının açılışını yaptık. İstanbul'a hayırlı olsun."

İsrafı bitirdik, kaynağı verimli kullandık, metroların yapımına başladık, şimdi teker teker hizmete açıyoruz.



Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ataköy-Olimpiyat Metrosu'nun Bahariye ve Masko İstasyonlarının açılışını yaptık.



İstanbul'a hayırlı olsun. pic.twitter.com/yC8AW0HIAr — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 29, 2021

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