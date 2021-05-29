Sunucu Kadir Ezildi beşinci kattaki evin camlarını silerken yere düştü

Sosyal medya hesabından yayınladığı temizlik videolarıyla tanınan ve şimdilerde Fox TV'de yayınlanan 'Temizlik Benim İşim' yarışmasında sunuculuk yapan Kadir Ezildi, talihsiz bir kaza yaşadı.

Yarışmacıyla gittikleri evde temiz yapan Ezildi, mutfaktaki bir camı silmek için mermerin üzerine çıktı.

Dengesini kaybeden sunucu bir anda yere çakıldı. Set ekibinin yürekleri ağza gelirken Ezildi, kahkaha atarak yerinden kalktı.

O anları gülerek anlatan Kadir Ezildi, "İyiyim iyiyim, altta çatı varmış. Beşinci kattayız ama ben yine çıktım. Düşenin dostu olmaz diye boşuna dememişler" dedi.

Annesiyle babası boşandıktan sonra temizlik takıntısı başlayan 24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı.

İstanbul'da annesi ve kardeşiyle yaşayan Kadir, çamaşır suyu ile ilişkisini "Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum" diyerek açıklıyor.