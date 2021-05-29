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    Salda Gölü

    Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü’nden Salda Gölü açıklaması

    © AFP 2021 / BULENT KILIC
    Türkiye
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    Salda Gölü ile ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "Paylaşılan görüntüler bakanlığımızca koruma altına alınan hem Beyaz Adalar bölgesinde hem Halk Plajı bölgesinde değildir. Yürütülen koruma çalışmaları ile bunu ilişkilendirmek doğru bir yaklaşım değil" dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Yeşilova Kaymakamı İsmail Alsancak ve Çevre ve Şehircilik Burdur İl Müdürü Murat Alaçatlı ile Salda Gölünün belediye plajı olarak bilinen noktasındaki çekilme ve buralardaki sarımtırak görüntüye ilişkin açıklama yaptı.

    Salda Gölü
    © AA / Orhan Çiçek
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Salda'nın kenarında proje yapıyorsanız, buradaki doğal yapıya uygun yapmanız gerekiyor

    Sosyal medyada olayın Beyaz Adalar bölgesinde yapılan çalışmalardan kaynaklandığı ve göle zarar verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kahraman, gölün Beyaz Adalar kısmında da incelemede bulundu.

    'Kumlara basılmasına, göle girilmesine müsaade etmiyoruz'

    Mehmet Ali Kahraman, şunları söyledi:

    ''Salda Gölü Beyaz Adalar kısmında 2 yıldır çok önemli bir koruma projesi yürütüyoruz. Burada hiçbir şekilde beyaz kumlara basılmasına bile müsaade etmiyoruz, göle girilmesine müsaade etmiyoruz. Dolayısıyla paylaşılan görüntüler bakanlığımızca koruma altına alınan hem Beyaz Adalar bölgesinde hem Halk Plajı bölgesinde değildir.

    Yürütülen koruma çalışmaları ile bunu ilişkilendirmek doğru bir yaklaşım değil. Burada günlük ihtiyaçları karşılayacak tesislerde faaliyete geçmediği için gösterilen görüntüler hiçbir şekilde doğru değildir.''

    'Polen tozları ve ağaç birikintileriyle oluştuğunu tahmin ediyoruz'

    Bölgede küçük bir renk değişikliği olan alanda gerekli her türlü numuneleri aldıklarını vurgulayan  Kahraman, şöyle konuştu:

    ''Biyolojik numuneler 24 saatte, biyokimyasal numunelerin sonuçları 48 saat içerisinde çıkacak. İlk incelemelerimize göre görüntünün alındığı bölge Halk Plajının bittiği kısımda daha önceden Yeşilova Belediyesi tarafından işletilen bölgenin sazlık ve ağaçlık olan kısmında, gölün de bir miktar çekilmesiyle ortaya çıkan balçık kısımda biriken polen tozları ve ağaç birikintileriyle oluştuğunu tahmin ediyoruz. İlk izlenimlerimiz o yönde ve bölgede de her sene bunun belli zamanlarda olduğu üniversitedeki hocalarımız ve oradaki vatandaşlar tarafından da bize söylendi.

    'Şeffaf bir şekilde koruma projesi yürütüyoruz'

    Bölgede önceki yıllarda eksik kalan, belediyeler tarafından tamamlanamayan ve yapılamayan alt yapıları da büyük bir kısmını hibe olacak şekilde kendilerinin tamamladığını aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman, “Göl çerçevesinde bilim insanlarımızla beraber, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber tamamen şeffaf bir şekilde koruma projesi yürütüyoruz. Dolayısıyla sosyal medyada bu konuya ilgi gösteren herkesi buraya bekliyoruz. Biz kendimiz de buradayız. Gölün etrafını tamamen gezdirip buradaki koruma tedbirlerini kendilerine göstermek isteriz” dedi.

    Kaymakam: Ekipler numuneleri aldı

    Yeşilova Kaymakamı İsmail Alsancak ise şu ifadeleri kullandı:

    ''Mevsimsel durumdan kaynaklı olarak halk plajı mevkiinde bulunan çamlardan ve sazlıkların polenlerinden kaynaklı olarak yağmur ve karın eksik yağmasından dolayı gölün çekilen az bir kısmının sarardığını, bilim adamları ile yaptığımız değerlendirmelerde bunun her yıl gelip geçici bir süreç olduğunu vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Bahsi geçen bölgenin Beyaz Adalar ile alakası yoktur. Bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz ve kendilerine bölgeyi göstermeyi öneriyoruz. Yapılan çalışmalarla bir alakası yoktur.

    Toplum Sağlığı ve Halk Sağlığı’ndan gelen ekipler numuneleri aldı. En kısa zamanda bunun açıklamasını yapacağız. Olumsuz bir durum söz konusu değildir.''

    Valilik de açıklama yaptı

    Burdur Valiliği’nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

    ''Ülkemizin en değerli doğal miraslarından biri olan ilimiz Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan Salda Gölünde, yaşanan mevsimsel kuraklık dolayısıyla göl su seviyesinde düşüşler yaşanmış, bundan kaynaklı olarak Belediye Plajı olarak bilinen alanda göl tabanında balçıklar oluşmuştur.

    Bunun yanı sıra Salda Gölü çevresinde geniş bir şekilde yer alan çamlık ve sazlık alanlardan kaynaklı polenlerin göl suyuna karışması sonucunda göl kıyısında suyun sarardığı alanlar görülmeye başlanmıştır.

    Polen sebebiyle oluşan sarımtırak görüntü mevsimseldir ve her yıl aynı dönemde görülmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Birimi tarafından mikrobiyolojik ve kimyasal inceleme yapılmak üzere gölden numune alınmıştır.

    Ayrıca Salda Gölü ve havzasını atık su kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korumak, burada bulunan köylerin ve Yeşilova ilçesinin atık sularını bertaraf etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlanan hibe ve desteklerle arıtma tesislerinin yapılması çalışmalarına başlanılmıştır.''

    Etiketler:
    Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü
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