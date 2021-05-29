Adana'da kadınlara ve kız çocuklarına cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında, Adana'da kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli S.K.'nın gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Adana'da bir kişinin kadınlar ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı yönündeki iddia ile ilgili açıklama yaptı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarına da yansıyan iddia ile ilgili firari şüpheli S.K, 29 Mayıs 2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Adana'da bir şahsın, “kadınlar ve reşit olmayan kız çocuklarına cinsel şiddet uyguladığı" yönündeki iddialara ilişkin basın açıklamasıdırhttps://t.co/hzIYe2Dgca pic.twitter.com/Bp6luLYfgr — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 29, 2021

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