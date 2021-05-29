Hepsiburada'nın yurtdışında halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Hepsiburada.com'un yurtdışında olası halka arzına onay verdiği açıklandı.

Bloomberg'in haberine göre SPK tarafından dün yayımlanan bültende, Hepsiburada'nın tamamına sahip olan şirkete atıfta bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin yurt dışında halka arz edilecek pay ihracına ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."