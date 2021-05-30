Yeni koronavirüs vakasına rastlanmayan Çeşme'de belediyeden davet: Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin

Çeşme Belediyesi ve Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede dün itibariyle koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Yasaklar kalktı, nereye gitsek? diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.