Kısıtlamada polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satışı yapılan büfeye yapılan baskında polisi görenler kendilerini iş yerine kilitledi. Arama izni alınmasının ardından büfenin kapısı itfaiye ekibi tarafından açıldı, 8 kişi polis merkezine götürüldü.