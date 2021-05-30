Yunanistan ziyareti öncesi Bakan Çavuşoğlu'ndan mesaj

DIşişleri Bakanı Çavuşoülu, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi hedefiyle, mevkidaşı Dendias'ın Türkiye ziyaretinden yaklaşık 1 ay sonra Yunanistan'a gidiyor. Çavuşoğlu, ziyaret öncesinde "Pozitif bir gündemle gidiyorum" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın davetine icabet ederek bu ülkeyi ziyaret ediyor.

Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Yunanistan'a pozitif bir gündemle gidiyorum" dedi.

Çavuşoğlu, başkent Atina ziyareti öncesi bugün Batı Trakya'da temaslarda bulunacak. Yarın önce Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşecek olan Çavuşoğlu, daha sonra Dışişleri Bakanlığı binasında Dendias ile bir araya gelecek.

Dendias ve Çavuşoğlu, 15 Nisan'da Ankara'da görüşmüş, ardından düzenlenen basın toplantısında Dendias'ın sözleri gerginliği yol açmıştı.

Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yana olduklarını belirten Çavuşoğlu, diyalog sürecini ön koşulsuz olarak sürdürmek istediklerini belirtmişti. Dendias ise Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini belirtmesinin yanı sıra, mülteci sorununun Türkiye tarafından kullanıldığını, Ayasofya ve Kariye'nin camiye dönüştürülmesinden bahsettiğini söylemişti. Çavuşoğlu da canlı yayında Dendias'ın sözlerine tepki göstererek, "Basının önünde ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz benim cevap vermem gerekiyor, teşekkür ediyorum" demişti.