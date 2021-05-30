Dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülen Çumralıgil'in ailesi: Kadının çelişkili ifadeleri bizi üzüyor

Konya’da şiddete uğrayan kadını kurtarmak için arkadaşıyla araya giren ama tacizcilerin bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki Çumralıgil’in ailesi hem üzgün hem sitemkar. Baba Çumralıgil, "Olaydaki kadının daha sonraki çelişkili ifadeleri bizi üzüyor" dedi; enişte de "O kadının Orhan’ın arkasında durması gerekiyor" mesajı verdi.

Konya’da iki erkeğin taciz ve şiddetine maruz kalan kadını kurtarmak isterken bıçaklı saldırıya uğrayan iki arkadaştan, hayatını kaybeden Orhan Çumralıgil'in babası konuştu.

'Yardım isteyene yardım etmeyelim mi yani?'

Sigortacılık yapan ve aynı zamanda yüzme ve boks antrenörü de olan Orhan Çumralıgil'in eski milli boksör babası Turhan Çumralıgil, oğlunun insanlık görevini yerine getirirken canından olduğunu söyledi: "Oğlum yapılması gerekeni, insanlık görevini yaptı. Ama maalesef üzülüyoruz. Temiz bir çocuktu, yapılması gerekeni yaptı. Yardım isteyene yardım etmeyelim mi yani? Olaydaki kadının daha sonraki çelişkili ifadeleri bizi üzüyor. Kadınlar için üzülüyorum. Kadınların bu duruma sahip çıkması gerekiyor, destek olması gerekiyor. Beklentim, en ağır cezayı alması."

Serebral palsi (beyin felci) hastası 5 yaşındaki torunu Elif’in henüz babasının öldüğünü bilemediğini söyleyen Turhan Çumralıgil, “Torunum babasının öldüğünü daha idrak edemiyor. Günlerdir yolunu gözlüyor. Her kapı zili çaldığında babam geldi diye seviniyor” diye konuştu.

'Kadın cinayetlerini durdurmak istiyorsak, Kadir Şeker olayında olduğu gibi kadınların ifadesini değiştirmemesi gerekiyor'

Orhan Çumralıgil’in çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi de verdiğini söyleyen enişte Hikmet Fatih Dinçaslan da şunları söyledi: “Kardeşim gibiydi ve beni de çok severdi. Çok yiğit, mert delikanlı bir çocuktu. Bütün Konya onu severdi. Hem boks hem de yüzme antrenörüydü çocuklara ücretsiz yüzme dersleri verirdi. Herkesin yardımına koşmaya çalışırdı. O kadın ne söylerse söylesin, Orhan bu duruma kayıtsız kalamazdı. Kadının tutarsız açıklamaları yaramızı derinleştiriyor. Orhan onun için hayatını ortaya koymuş. Dündar (Kömürcü) da hayatını koymak üzereymiş.

Olaydaki kadının bu olayın arkasında durması gerekiyor. Kadın cinayetlerini durdurmak istiyorsak, Kadir Şeker olayında olduğu gibi kadınların ifadesini değiştirmemesi gerekiyor. Toplumsal duyarlılık olması gerekiyorsa, Orhan gibi insanlar her zaman müdahale ederler. O kadınla biz iletişime geçmek istemedik. Kendisinden bir başsağlığı dileği bekledik ama maalesef göremedik. Onu da anlayışla karşılıyoruz. Zulüm karşısında susan dilsiz şeytandır, Orhan da susmadı. Kadının ilk ifadesi de ortada. Çok açık net 'Yumruk attılar, yerde sürüklediler, dövdüler' diyor. Oradaki bütün insanlar balkondan atlayıp kaçarken Orhan ve Dündar olaya müdahale etmiş yiğitçe. O kadının Orhan’ın arkasında durması gerekiyor.”