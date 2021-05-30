AK Parti'nin yeni anayasa çalışması bitti

İlim Heyeti, üzerinde çalışmış olduğu AK Parti'nin yeni anayasa çalışmasını bitirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti’nin kamuoyu ile paylaşacağı yeni ve sivil anayasa çalışması ile ilgili açıklama yaptı: