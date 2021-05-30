Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Faruk Yavuz gözaltında

Samsun'da Faruk Yavuz ile eşi Kamile Yavuz arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Faruk Yavuz, eşini 25 yerinden bıçakladı.

Faruk Yavuz kaçarken, sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kamile Yavuz, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kamile Yavuz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Polis, yaptığı çalışmayla Faruk Yavuz'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.