Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Telafi eğitimi bu hafta netleşecek

Bakan Selçuk, telafi eğitiminin ne zaman başlayacağına dair ''Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek'' dedi. Selçuk, 2021-2022 eğitim dönemine ise eylül ayında başlamayı planladıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin sorularını yanıtladı.

Çekirge'nin 'Telafi eğitimi ne zaman başlayacak' sorusuna Selçuk, ''Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil. Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur'' dedi.

'Okulları eylül ayında açmayı planlıyoruz'

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili soruya ise Bakan Selçuk ''İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda (eylül gibi) açmayı planlıyoruz'' yanıtını verdi.

25 bin muhtara mektup

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bakanlık bünyesinde yaptıkları çalışmalardan da bahsetti, muhtarlarla beraber yürüttükleri eğitimi anlattı:

“Her mahalleye bir meslek okulu açmamıza imkân yok. O nedenle ben de 25 bin muhtara bir mektup yazdım. Dedim ki, bulunduğunuz yerde hangi üretimin eğitimini almak isteyen varsa bize bildirin. Böylece oralara öğretmenler gönderdik. Eğitiyorlar, üretiyorlar ve satışa kadar olan süreci tamamlıyorlar. Bu şekilde arıcılık eğitimi alan bir aile bana aynen şöyle dedi: “Ne kadar mutluyuz. Arıcılık gibi bir mucizeyi öğrendik. Şimdi köyümüze dönüyoruz.”

'Tarım okulunda salatalık yetiştirip satıyorlar'

Tarım meslek liselerinin açıldığını ifade eden Selçuk, ''Meslek liselerini sektörlerin merkezine götürdük'' dedi ve şunları ekledi:

“Biliyorsunuz, meslek liseleri teknoloji açısından zamanın gerisindeydi. Gerek makine parkı gerekse eğitim. Göreve gelince 53 sektörle oturup ayrı ayrı konuştuk. İsteklerini belirledik. Ve meslek liselerini o sektörlerin merkezlerine götürdük. Yani işyerlerine. Mesela çoğunluğu Antalya’da olan 240 otelin içine meslek lisesi kurduk. Çocuklar hem çalışıyor, hem eğitim alıyorlar. Otel-okul yani. Aselsan’ın içine meslek okulu kurduk. Konya’da dev tesislerin içine meslek okulları kurduk. Tarım meslek liseleri açtık. Mesela Ankara Batıkent’te bir tarım meslek okulunda çocuklar sebze üretiyorlar. Geçenlerde ürettikleri salatalıkları sattılar.”

Öğretmen ve öğrencilere yaz kampı geliyor

Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencilere yönelik planlanan tematik kamplardan da bahsetti, "Öğretmenlerimiz çok yoruldu. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile konuşuyoruz. Tematik kamplarda onları ağırlamak istiyoruz. Yaz kampları halinde. Tabii olanaklarımız dahilinde ve isteğe bağlı” dedi.

Depreme dayanıklı okullar

Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikli çalışmaları arasında depreme dayanıklı okul konusunun olduğunu belirten Selçuk, "Deprem konusu. Geceleri uykularımı kaçırır. Depreme dayanıklı okullar için büyük bir çalışma içindeyiz. Şu ana kadar 1350 okul yıkıldı. Örneğin İzmir’de depreme dayanıklı olmadığı için 52 okulu yıktık. Biz yıktıktan 1 ay sonra İzmir’de deprem oldu. Düşünün artık'' ifadelerini kullandı.