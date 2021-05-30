Esenyurt'ta içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı iddiaları sonrası İSKİ'den açıklama

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan çok sayıda yetişkin ve çocuk hasta kusma, ishal ve bulantı şikayetleri sonrası şebeke suyundan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere akın etti. Hastanelere 100'ün üzerinde müracaat olduğu öğrenilirken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin ise yapılan testler sonucu suda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) de Esenyurt'ta şehir içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Şikayete konu olan bölgelerden ve diğer yerlerden numuneler alındığı aktarılan açıklamada, "Yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Detaylı incelemeler için de numuneler alınmış olup, sonuçları kısa sürede öğrenilecektir" denildi.

İSKİ ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından içme suyu hatlarından periyodik numuneler alındığı ve kontrol yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Bununla birlikte içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Atık su hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır. Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'içme suyuna lağım karıştığı' iddiaları, mevcut şartlarda, teknik açıdan da olanaklı değildir."