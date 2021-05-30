Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19'a karşı birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarıyla ilgili açıklama

Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşılarla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı bugün saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 825 bin 678'e ulaştı.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 965 bin 376 arttı.