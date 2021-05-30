Türkiye'de günlük vaka sayısı 7 binin altında açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs pandemisiyle ilgili son 24 saatteki verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapılırken 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı.

Kovid-19'dan 134 kişi daha hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1390 oldu.

10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.