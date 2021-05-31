Kılıçdaroğlu’ndan Gezi paylaşımı: Siz kazandınız gençler

Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Gençlerin güzel ruhu, vasat zihinleri yendi. Gezi'de güzel ruh kazandı. Ağaçlar kazandı. Vasat, o günden beri debeleniyor, saraya sıkıştı, algı ve magazincilikten öteye gidemiyor. Kazandınız gençler" ifadelerini kullandı.