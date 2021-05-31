İstanbul emniyetinden İstanbul emniyetine rüşvet operasyonu: 2 kişi tutuklandı, 7 personel görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması'nda 2'si avukat, 4 polis memurunun gözaltına alındığı, şahıslardan 2 kişinin tutuklandığı, adli soruşturmaya konu olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü’nün görev yerinin değiştirildiği ve 7 rütbeli personelin görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir “rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması” kapsamında (2)'si avukat, (4)'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olmak üzere (6) şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

21.05.2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen şahıslardan (1) polis memuru ve (1) avukatın tutuklandığı, diğer şahıslar hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi.

Şube müdürünün görev yeri değişti, 7 personel görevden uzaklaştırıldı

Ayrıca; adli soruşturmaya konu olan durumla ilgili idari soruşturma da başlatılarak, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildiği, aynı şubede görevli (7) rütbeli personelinin de görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliği, “Bazı medya organlarında yer alan ‘personelin topluca slogan attıkları iddiası’ gerçeği yansıtmamaktadır” açıklaması yaptı.