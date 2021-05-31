Türk Eğitim Derneği: Okullar tamamen açılamayacağı için haziran başında tatil edilmeli

Eğitim sürecinin hasar gördüğüne dikkat çeken Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu, “Tüm paydaşlar süreçten koptu. Okullar tamamen açılamayacağı için haziran başında tatil edilmeli, ağustos başında tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlanmalı. Uzaktan öğretimin telafisi uzaktan olamaz” dedi.

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Artık karne bir yeterlilik belgesi değil formalitedir. Tüm paydaşlar süreçten koptuğu ve okullar tamamen açılamayacağı için haziran başında okullar kapatılmalı, ağustos ayı başında tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlanmalıdır. Uzaktan öğretimin telafisi uzaktan olamaz” dedi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, derneğin düşünce kuruluşu TEDMEM’in hazırladığı 'Türkiye’nin Telafi Eğitimi Yol Haritası' başlıklı raporda, kayıpların telafisinin yapılmamasının, çocukların ve ülkenin geleceğine gölge düşürme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekilerek 'Mevcut durum' şöyle anlatıldı:

Öğrencilerimizin eşit koşullarda nitelikli uzaktan eğitime erişmeleri mümkün olmamış; eğitim sisteminde var olan eşitsizlikler derinleşmiştir.

Öğrenme kayıpları ciddi boyutlara ulaşmış, çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimleri sekteye uğramıştır.

sekteye uğramıştır. © AA Türk Eğitim Derneği'nden okullarda normalleşme ve telafi için 'Ağustos' önerisi

Uzaktan eğitim sürecinin nitelik boyutu hiç konuşulmamış; erişilen içeriklerin niteliği ve öğretmenlerin dijital yeterlilikleri arka planda kalmıştır.

Öğrenciler, öğretmenler, veliler uzaktan eğitim sürecinde çok yorulmuş, sürecin bu kadar uzamasıyla devam etme motivasyonlarını kaybetmişlerdir. Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleriyle olan ilişkileri hasar görmüştür.

Salgın öncesinde dahi Türkiye’de hayata etkin katılım için gerekli beceri düzeyinin altında kalan öğrenci oranı azımsanmayacak düzeydedir. Ayrıca 10-14 yaş arasındaki her beş çocuktan biri “öğrenme yoksulu”dur. Bu oranların salgınla birlikte misliyle artmasından endişe edilmektedir.

gerekli beceri düzeyinin altında kalan öğrenci oranı azımsanmayacak düzeydedir. Ayrıca 10-14 yaş arasındaki her beş çocuktan biri “öğrenme yoksulu”dur. Bu oranların salgınla birlikte misliyle artmasından endişe edilmektedir. Sınavların kaldırılması öğrencilerin okulla olan son bağını da koparmıştır.

Haziran ayı başında okullar kapatılmalı, tüm hazırlıklar tamamlanarak tüm kademelerde ağustos ayı başında yüz yüze eğitime başlanmalıdır.

'Eksikler ölçülmeli'