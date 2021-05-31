Samsun'da TIR ile ticari araç arasında kavga: Seyir halindeyken birbirlerini sıkıştırdılar

Samsun'da bir sürücünün telefon kamerasına yansıyan olayda, trafikte seyir halindeki bir TIR'ın başka bir aracı sıkıştırdığı görüldü.

Samsun'da trafikte seyir halindeki hafif ticari bir araçla TIR arasında yaşanan tartışma sonucunda, TIR tarafından sıkıştırılan araç kazadan döndü.

Başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen olayda, sıkışan araç kısa bir süreliğine kontrolünü kaybettikten sonra durdu.

Öte yandan, TIR sürücüsü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de, ticari aracın TIR'ın önünü kestiği ve durdurmaya çalıştığı görüldü.